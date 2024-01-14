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В США заявили, что Овечкин не так опасен, как раньше

Журналист ESPN on ABC: Овечкин испытывает проблемы в нападении в этом сезоне

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Kyle Ross/Reuters

Журналист ESPN on ABC, комментирующий встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился размышлениями об игре российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина, отметив, что тот уже не так опасен в атаке. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Овечкин испытывает проблемы в нападении в этом сезоне, забив восемь голов в 39 матчах. И он не был настолько опасен в атаке, как мы привыкли обычно видеть», — заявил он.

Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

В ночь на 12 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:4) Овечкин отдал результативный пас, который стал для него 682-й голевой передачей в карьере. После матча против «Сиэтла» 38-летний форвард был вынужден покинуть одну из тренировок из-за недомогания.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Ранее тренер «Вашингтона» двумя словами описал получившего травму Овечкина.

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