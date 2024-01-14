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Тренер объяснил, почему клубы РПЛ нуждаются в иностранцах

Тренер Балахнин: чтобы сделать шаг вперед, команды РПЛ обращаются к иностранцам

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Экс-футболист, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, для чего клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают и подписывают иностранных футболистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Чтобы сделать шаг вперед, командам придется обратиться к зарубежным футболистам. Суперисполнители к нам не поедут. Однако, одного-двух за хорошие деньги можно найти. Мы не говорим о массовой тенденции. Если в команде есть сильные футболисты, то молодые будут прогрессировать», — заявил Балахнин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», набравший 31 очко. Пятое место занимает столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 баллов.

Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее экс-глава РФС предрек «Зениту» проблемы из-за иностранцев.

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