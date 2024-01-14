Россию могут допустить до международного футбола осенью 2024 года

Российские клубы и сборные могут быть допущены к участию в международных турнирах уже со следующего сезона, который стартует осенью 2024 года. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Издание отмечает, что условия допуска российских клубов и сборных неизвестно. Не исключен вариант, что домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре в декабре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее колумбийский футболист отказался переходить в «Зенит» из-за бана России.