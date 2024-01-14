НХЛ призвала IIHF допустить Израиль до международных турниров

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом принять все необходимые меры для того, чтобы национальная сборная Израиля была вновь допущена до международных турниров. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Лиги.

«Мы призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для скорейшего решения проблемы, чтобы израильские сборные не были несправедливо отстранены от участия в будущих соревнованиях, на которые они имеют право и прошли квалификацию», — указано в заявлении.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее в Госдуме отреагировали на подозрения Израиля в причастности России к отстранению сборной.