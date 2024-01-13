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Нападающий ЦСКА Чалов близок к переезду в Турцию

Fotomac: форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Трабзонспор»

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Форвард московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов может перейти в «Трабзонспор». Об этом сообщает турецкое издание Fotomac.

По информации источника, клуб из Трабзона проявляет интерес к 25-летнему россиянину на фоне кадровых потерь в линии атаки, из-за чего сделка может состояться уже в текущее трансферное окно. Руководство «Трабзонспора» уже провело предварительные переговоры с окружением нападающего, чтобы узнать о перспективах сделки.

18 декабря 2023 года турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Монако» Александра Головина проиграл «Реймсу» в чемпионате Франции.

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