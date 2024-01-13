В Госдуме объяснили, почему НХЛ отказалась запретить играть российским хоккеистам

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 метров, высказалась в комментарии «Газете.Ru» о ситуации с выступлением российских игроков в Национальной хоккейной лиге. По мнению депутата, североамериканская лига смогла поставить себя как организация, занимающаяся бизнесом и находящаяся вне политики, чем защитила хоккеистов из России.

«В отношении НХЛ вопрос не в том, что у нее пророссийская позиция. Она изначально поставила себя как коммерческая лига. Они говорят: мы хотим, чтобы в нашей лиге играли лучшие хоккеисты мира. Мы хотим и подписали с ними контракты. Они говорят, что продают права. У них, наверное, нет спонсоров, которые настроены русофобски и блокируют участие россиян. НХЛ говорит, что была такой лигой всегда и меняться в угоду каких-то политиков не собирается. И все – проглотили! Так же проглотила и теннисная федерация. Да, там убрали флаг, но в НХЛ в принципе нет флагов, спортсмены играют за команды. И никто не говорит, что это не русский игрок, там все четко написано в профилях хоккеистов», — подчеркнула Журова.

Легендарный чешский вратарь, а ныне политик Доминик Гашек неоднократно призывал НХЛ запретить выступать в ней игрокам из России. Недавно он заявил, что даже отправил письмо комиссионеру лиги Гэри Беттмэну, в котором попросил разорвать контракты со всеми отечественными хоккеистами, выплатив им компенсации, но не допускать их до участия в матчах из-за специальной военной операции.

Ранее арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань.