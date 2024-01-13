Жена Глушакова показала фото в купальнике

kovalenko_ksenia11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Росийская футболистка Ксения Коваленко в своих социальных сетях поделилась новыми фотографиями из отпуска.

Спортсменка предстала перед подписчиками в ярко-красном купальнике с большим вырезом посередине.

Коваленко выступает за московский ЦСКА. В составе армейского клуба футболистка стала обладательницей Кубка России (2017 год), а также выиграла чемпионат страны в 2019 году. Коваленко в составе национальной сборной России завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Тайбэе.

В 2021 году Коваленко вышла замуж за экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова. 11 января Глушаков сообщил, что пройдет зимние сборы с «Ростовом». Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушаков был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что «Челси» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд в чемпионате Англии.