Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участник «Голоса» рассказал, как капитан «Спартака» Джикия звал его в свою команду

Участник «Голоса» Квитатиани: Джикия приглашал меня играть за команду «Бей Беги»

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press/личный архив Торнике Квитатиани

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, футболист медийной команды «Стармикс» Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о дружбе с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией, который создал собственный медийный клуб «Бей Беги».

«Похвастаюсь: Георгий позвал меня играть за «Бей Беги», и я даже спрашивал разрешения у руководства «Стармикса» выступить за другую команду, пока у нас нет игр. Но буквально через пару дней после этого звонка подтвердился один кинопроект, в котором я снимался, и я, конечно, уже ни за какую команду не мог бы играть. А вообще были мысли на один сезон перейти в «Бей Беги», потому что «Стармикс» тогда не играл. Руководство меня не хотело отпускать, и я их понимаю и уважаю», — рассказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» заявил, что не является болельщиком «Спартака», несмотря на дружбу с Джикией.

«Да простят меня все российские фанаты, я болельщик лондонского клуба «Челси», который сейчас терпит много неудач, но я все равно с ними до конца. В Российской премьер-лиге я болею за красно-синих, так как в свое время был борцом в ЦСКА», — рассказал Квитатиани.

Ранее участник «Голоса» объяснил, почему отказался бы от перехода в «Амкал» и 2DROTS.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами