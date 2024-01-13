Участник «Голоса» рассказал, как капитан «Спартака» Джикия звал его в свою команду

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, футболист медийной команды «Стармикс» Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал о дружбе с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией, который создал собственный медийный клуб «Бей Беги».

«Похвастаюсь: Георгий позвал меня играть за «Бей Беги», и я даже спрашивал разрешения у руководства «Стармикса» выступить за другую команду, пока у нас нет игр. Но буквально через пару дней после этого звонка подтвердился один кинопроект, в котором я снимался, и я, конечно, уже ни за какую команду не мог бы играть. А вообще были мысли на один сезон перейти в «Бей Беги», потому что «Стармикс» тогда не играл. Руководство меня не хотело отпускать, и я их понимаю и уважаю», — рассказал Квитатиани.

Также участник «Голоса» заявил, что не является болельщиком «Спартака», несмотря на дружбу с Джикией.

«Да простят меня все российские фанаты, я болельщик лондонского клуба «Челси», который сейчас терпит много неудач, но я все равно с ними до конца. В Российской премьер-лиге я болею за красно-синих, так как в свое время был борцом в ЦСКА», — рассказал Квитатиани.

Ранее участник «Голоса» объяснил, почему отказался бы от перехода в «Амкал» и 2DROTS.