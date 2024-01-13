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Федор Емельяненко дал напутствие Петру Яну

Боец ММА Емельяненко пожелал Петру Яну выбраться из серии поражений

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Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко записал обращение представителю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну, пожелав тому выйти из череды неудачных поединков. Текст обращения приводит РИА Новости.

«Петр Ян изначально зарекомендовал себя как боец. Я впервые увидел его на чемпионате России по ММА, он тогда выиграл серебро, и с тех пор я слежу за его карьерой. Дай бог, чтобы те неприятности, которые возникали, чтобы те испытания, которые были в его карьере, прошли. Ждем от него новых побед.», — заявил Емельяненко.

В конце сентября 2023 года российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

В карьере ММА Ян провел 21 бой, 16 из которых выиграл.

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