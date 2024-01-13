Стала известна сумма трансфера Севикяна в бывшую команду Черчесова

Полузащитник сборной Армении Эдгард Севикян перейдет из «Пари НН» в будапештский «Ференцварош» за €1,1 млн. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов.

По словам источника, венгерский клуб активировал опцию выкупа, благодаря чему осуществил трансфер.

«Коллеги воспользовались опцией выкупа. Как только деньги придут, так и будем закрывать сделку. Сумма должна составить €1,1 млн», — заявил Мелик-Гусейнов.

В текущем сезоне Севикян принял участие в 24 матчах «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил семь мячей. Хавбек является лучшим бомбардиром команды (четыре гола в 18 играх). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.

«Пари НН» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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