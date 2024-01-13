Вратарь ЦСКА сравнил уровень образования в США и России

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал в интервью Sport24 уровень образования в России и США.

Спортсмен рассказал, что прожил год с родителями в Калифорнии. Ходил в школу и играл за местную команду.

«В Штатах выше. Серьезнее подход, нет разделения на глупых и умных — все равны. В США стараются найти твои сильные стороны и больше хвалить. Я не до конца понимал язык, но, например, когда проходили дроби по математике, все улавливал, со всем справлялся. Бросалось в глаза, что полкласса — иностранцы. Мой школьный друг Джастин — из Японии. Оставался у него на ночевку, вместе играли в футбол», — рассказал голкипер.

18-летний Сарраф — воспитанник ЦСКА. С 2020 года он выступает за красно-синих в юношеской лиге. В 2022 году вратарь дебютировал за молодежную сборную Сирии.

Ранее канадский хоккеист назвал любимые места в России.