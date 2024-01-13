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«Зенит» назвали хозяином РПЛ

Экс-футболист Канчельскис назвал «Зенит» хозяином чемпионата России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что нужно московскому «Спартаку», чтобы претендовать на такие же успехи, как у петербургского «Зенита». Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл чемпионство в РПЛ пять раз подряд, а также сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ. А «Спартак» как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в первой тройке.

Красно-белым надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у «Зенита». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», – заявил Канчельскис.

После первой части сезона РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 баллами расположился на второй строчке. Сине-бело-голубые на два очка отстают «Краснодара».

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет в начале марта.

Ранее футболист рассказал, как Овечкин пригласил его в раздевалку «Вашингтона».

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