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Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры

Российская фигуристка Туктамышева возобновила тренировки

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в своем Telegram-канале о том, что она возобновила карьеру.

Я начала тренировки, у меня закончились все шоу. Активно начинаю восстанавливать тройной аксель. Сегодня была не совсем удачная попытка, верьте в меня», — сказала Туктамышева.

22 октября 2023 года Туктамышева объявила о решении сделать паузу в карьере.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

В августе 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Туктамышеву не надо приглашать в сборную.

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