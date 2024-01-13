Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гашек рассказал, как он отказался от встречи с Путиным

Экс-вратарь «Спартака» Гашек рассказал, как отказался от встречи с Путиным

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» Доминик Гашек рассказал на YouTube-канале Bold NewsTV, как отказался поехать на встречу с Владимиров Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра России.

«Я отказался от поездки на мероприятие, где был Путин. Руководство «Спартака» не могло понять это. Мне сказали, что там будет господин Путин, и он будет счастлив, если я приеду. А он в то время даже не был президентом. Я не знал, в какую сторону движется Россия», — сказал Гашек.

9 января 2024 года Гашек заявил, что российские хоккеисты не могут соревноваться на международном уровне, пока не будет прекращена СВО. Это не первое заявление Гашека против выступлений российских атлетов на международной арене.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Гашеку указали на проблемы с головой после его слов о россиянах.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами