Гашек рассказал, как он отказался от встречи с Путиным

Бывший вратарь московского «Спартака» Доминик Гашек рассказал на YouTube-канале Bold NewsTV, как отказался поехать на встречу с Владимиров Путиным, когда тот занимал пост премьер-министра России.

«Я отказался от поездки на мероприятие, где был Путин. Руководство «Спартака» не могло понять это. Мне сказали, что там будет господин Путин, и он будет счастлив, если я приеду. А он в то время даже не был президентом. Я не знал, в какую сторону движется Россия», — сказал Гашек.

9 января 2024 года Гашек заявил, что российские хоккеисты не могут соревноваться на международном уровне, пока не будет прекращена СВО. Это не первое заявление Гашека против выступлений российских атлетов на международной арене.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Гашеку указали на проблемы с головой после его слов о россиянах.