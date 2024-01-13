Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала, что ее мотивирует история Костомарова

Чемпионка мира по блицу 2023 года Валентина Гунина заявила, что ее мотивирует фигурист Роман Костомаров, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не верила, что он сможет восстановиться. А когда он вышел на лед в протезах... Это реально круто и мотивирует», — сказала Гунина.

Гунина отметила, что сейчас Костомаров делает такие тренировки, которые ей были не под силу даже тогда, когда она была полностью здорова.

11 января Гунина рассказала «Спорт-Экспресс», что борется с волчанкой.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В конце декабря 2023 года Костомаров впервые появился на льду шоу на коньках.

Ранее Татьяна Тарасова оценила возможное назначение Костомарова тренером.