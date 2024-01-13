В Госдуме отреагировали о подозрениях Израиля в причастности РФ к отстранению сборной

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что израильтяне подозревают Россию в том, что их сборная была отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), передает «Спорт-Экспресс».

«Мы уже с вами привыкли, что россиян сейчас во всем винят. Израильтяне могут считать что угодно, но факт остается фактом. Сборная Израиля пока отдохнет», — сказал Свищев.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Светлана Журова назвала надуманными подозрения Израиля в отношении России.