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Гаджиев рассказал, за кого будет болеть в поединке Милохина и Хана

Глава лиги AMC Fight Nights Гаджиев будет болеть за Милохина в бою против Хана

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что будет болеть за блогера Даню Милохина в поединке против Аджмала Хана, передает «Спорт-Экспресс».

«Даню знаю как крепкого парня. Он любит бескомпромиссный спорт. Что касается его поединка с индийским блогером, я думаю, всегда должен побеждать российский. Как бы мы, представители ММА, ни относились к этому, болеть будем за нашего», — сказал Гаджиев.

Бой состоится 16 февраля в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин признал, что поступил подло, покинув «Ледниковый период».

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