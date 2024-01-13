Косторная расплатилась с дизайнером Куклычевой по долгам

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алена Куклычева рассказала, что фигуристка Алена Косторная расплатилась с ней по долгам за наряды для выступлений, передает Sport24.

«Да, вопрос закрыт полностью. Нам вернули все костюмы, оплатили деньги за те костюмы, за которые должны были оплатить. Зла никто не держит на нее», — сказала Куклычева.

3 января Куклычева сообщила в соцсетях о прекращении работы с Косторной. К своему посту она прикрепила скрин переписки с фигуристкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила ей некоторые костюмы. Позднее Куклычева рассказала, что Косторная должна ей 240 тысяч рублей за пошив костюмов, но спортсменка ответила ей, что ничего не должна.

Косторная, которая завоевала титул чемпионки Европы в 2020 году, перешла из одиночного катание в парное, она проводит первый сезон вместе со своим мужем Георгием Куницей. На прошедшем чемпионате России в Челябинске фигуристы заняли девятое место в турнире спортивных пар.

Ранее Куклычева купила Косторной книгу «Как управлять рабами» после скандала.