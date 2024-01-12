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Гашек высказался о фото Овечкина с Путиным

Гашек призвал российских хоккеистов быть осторожнее из-за фото с Путиным

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Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в интервью на на YouTube-канале Bold Talk заявил, что не знает, поддерживает ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Владимира Путина.

«Я думаю, что некоторым россиянам из числа игроков, наверное, не нравятся мои слова. Не смотрите и не слушайте это. Я уверен, что есть такие, как Овечкин, — но будьте осторожны все, у кого еще есть фото с Путиным в социальных сетях. По-видимому, это указывает на то, что он, вероятно, поддерживает его. Но я не знаю его мнения. Он не говорил, поддерживает он это или нет», — сказал Гашек.

Стоит отметить, что в конце 2017 года Овечкин основал Putin Team – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. В 2018 году объединение поддерживало Путина на президентских выборах.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Ранее Гашек предложил главе НХЛ выгнать россиян и выплатить хоккеистам их деньги.

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