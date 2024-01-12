Загитова победила в номинации «Татарка года»

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинациях «Татары года. Народный выбор» и «Татарка года». Об этом ученица Этери Тутберидзе сообщила в своем Telegram-канале, выложив фотографию своих дипломов.

Загитову наградили за проект школы фигурного катания в Казани, набор в которую планируют открыть в январе 2024 года. Победительницу выбирали путем народного голосования на сайте издания «Миллиард татар».

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

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