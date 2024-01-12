IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на информацию, согласно которой Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой IIFH. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти обвинения являются необоснованными», — заявил Тардиф.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в Госдуме назвали абсурдом подозрения Израиля в причастности России к отстранению.