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Гашек назвал свою критику помощью в возвращении российских спортсменов

Экс-голкипер Гашек: делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Россию обратно

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Global Look Press

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube заявил, что его цель — помочь российским спортсменам как можно скорее вернуться на международную арену.

«Я убежден, что тем, что я делаю, что говорю о них и хочу сделать для них, я, наоборот, помогаю им, российским спортсменам. Я хочу помочь им и делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть их обратно, чтобы они смогли это сделать и сыграть против нас. Конечно, если они сами хотят вернуться на чемпионаты мира или на какие-либо другие соревнования», — заявил Гашек.

9 января Гашек заявил, что российские хоккеисты не могут соревноваться на международном уровне, пока не будет прекращена СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских хоккеистов.

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