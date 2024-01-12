В Госдуме назвали абсурдом подозрения Израиля в причастности России к отстранению

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова назвала абсурдом тот факт, что Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это полный абсурд. Просто чтобы разжечь конфликт на почве спорта с Израилем. Какое влияние мы можем оказывать в нынешней ситуации? Ясно, что сейчас никто никого не слушает из России. Если бы слушали, мы бы, наверное, сами уже были допущены. Какое влияние Россия сейчас может оказать на мировой хоккей? Они сами себе это надумали», — сказала Журова.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее отстранение сборной Израиля назвали логичным.