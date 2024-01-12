Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских хоккеистов

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в социальной сети X раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за отсутствия санкций в отношении российских игроков, выступающих в Лиге во время специальной военной операции России на Украине.

«Конечно, мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать на таком уровне и рекламировать СВО. НХЛ несет ответственность за жизни украинцев и россиян и должна заплатить за это», — написал Гашек.

9 января Гашек заявил, что российские хоккеисты не могут соревноваться на международном уровне, пока не будет прекращена СВО.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Гашеку указали на проблемы с головой после его слов о россиянах.