В Израиле считают, что Россия стоит за отстранением сборной от турниров IIHF

В Израиле подозревают Россию к причастности отстранения сборной из турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), передает Bild.

С израильской стороны есть подозрение, что в отстранении сборной Израиля связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее тренер Андрей Назаров назвал логичным отстранение хоккейной сборной Израиля.