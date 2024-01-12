Футболист «Динамо» считает, что не сохранил форму после Нового года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что не сохранил спортивную форму после новогодних праздников, передает «Спорт-Экспресс».

«Новый год невозможен без салатов, вообще любых. Сохранил ли я форму? Узнаю на медосмотре. Но по ощущениям — нет. Будем все выгонять на сборах», — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе основной сборной России Тюкавин провел три матча, но не отметился результативными действиями.

«Динамо» после первой части чемпионата набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидера РПЛ «Краснодара» на шесть баллов и от петербургского «Зенита» — на четыре.

Ранее Тюкавин признался, что не готов к топ-клубу Европы.