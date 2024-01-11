Экс-тренер вратарей ЦСКА объяснил переход Ахметова в «Зенит»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Ильзат Ахметов пригодился бы красно-синим. Его слова передает Legalbet.

«Это личная жизнь футболиста, мы туда лезть не вправе. Думаю, тут отношения между клубами сыграли ключевую роль.

В ЦСКА он уже поиграл, принял решение покинуть команду в свое время и перейти в «Краснодар». Сейчас, видимо, уже никто из двух сторон не захотел возвращаться к старым отношениям. Вполне возможно, что Ахметов сейчас пригодился бы ЦСКА, игрок он все еще качественный», — сказал Чанов.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Ахметова объяснил, почему игрок ушел из «Краснодара».