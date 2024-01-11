Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер вратарей ЦСКА объяснил переход Ахметова в «Зенит»

Чанов о переходе Ахметова: отношения между клубами сыграли ключевую роль

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Ильзат Ахметов пригодился бы красно-синим. Его слова передает Legalbet.

«Это личная жизнь футболиста, мы туда лезть не вправе. Думаю, тут отношения между клубами сыграли ключевую роль.

В ЦСКА он уже поиграл, принял решение покинуть команду в свое время и перейти в «Краснодар». Сейчас, видимо, уже никто из двух сторон не захотел возвращаться к старым отношениям. Вполне возможно, что Ахметов сейчас пригодился бы ЦСКА, игрок он все еще качественный», — сказал Чанов.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара».

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Ахметова объяснил, почему игрок ушел из «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами