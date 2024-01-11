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«Спартак» объявил о назначении руководителя селекционного отдела

«Спартак» назначил экс-скаута «Бенфики» Пинту руководителем селекционного отдела

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ФК «Спартак-Москва»

Футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Жоакима Пинту руководителем селекционного департамента команды. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-аккаунте красно-белых.

«42-летний специалист станет помощником спортивного директора Томаша Амарала. Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба.

Желаем Жоакиму Пинту успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — сказано в заявлении.

Пинту на протяжении 10 лет работал в лиссабонской «Бенфике», сначала — в академии, а затем — старшим скаутом.

В конце декабря 2023 года красно-белые назначили португальца Томаша Амарала на должность спортивного директора команды.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сборы красно-белые проведут в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Абаскаль потерял влияние на трансферную политику «Спартака».

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