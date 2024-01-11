Назаров: как Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире начали думать головой

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров высказался об отстранении сборной Израиля. Его слова передает «Чемпионат».

«Временное отстранение Израиля от выступления в международных соревнованиях — ожидаемый и логичный шаг со стороны IIHF. Посмотрите тенденцию: как только наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой.

Сборная России обязательно вернется в большой международный хоккей после нашей победы в СВО, а мы обязательно победим», — сказал Назаров.

11 января 2023 года Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в России обвинили Международную федерацию хоккея в желании выслужиться.