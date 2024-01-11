В России обвинили Международную федерацию хоккея в желании выслужиться

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин в комментарии Legalbet объяснил отстранение национальной команды Израиля от участия в соревнованиях под эгидой Международной федераций хоккея (IIHF).

«Решение связано с политикой. Для меня это непонятно, причем здесь спорт и политика. Это касается и России, нельзя всех кидать в одну кучу. Я даже раньше не слышал, что у Израиля вообще есть сборная по хоккею, никогда ее не видел. Где хоккей, а где Израиль?

Возможно, IIHF хочет выслужиться перед другими, скорее всего. Израиль все-таки никогда не был хоккейной державой, даже не знаю, в какой группе они выступают. Наверное, они хотят показать, что непредвзяты, что могут отстранить не только Россию», — заявил Артюхин.

11 января в IIHF сообщили о временном отстранении израильских команд от соревнований под эгидой организации из‑за опасений по поводу безопасности участников турниров.

Национальная команда Израиля должна была принять участие в чемпионате мира в группе А дивизиона II, который пройдет в Белграде в апреле. В марте запланированы два турнира с участием израильских команд — женский чемпионат мира в группе В дивизиона III, чемпионат мира для игроков не старше 18 лет в группе В дивизиона II.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в Словакии заявили, что шокированы информацией о матчах с Россией.