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Роднина спросила о смысле отстранения российских фигуристов

Роднина заявила, что мировое фигурное катание не держится только на россиянах

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина в комментарии Sport24 выразила мнение, что мировое фигурное катание не держится исключительно на российских фигуристах.

«Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах. Чемпионат Европы — первенство континента. 27 не самых лучших спортсменов, когда-то представляющих нашу страну, — не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание.

Вопроc к международной федерации: еcть ли cмыcл продолжать отcтранять наc от cтартов, еcли во многих cтранах еcть роccийcкие фигуриcты. Но, вероятно, для них это тоже определенный звоночек. Наверное, это их уcтраивает: еcли не cамые наши cильные cпортcмены продолжают прорыватьcя на такие cоревнования», — заявила Роднина.

10 января ТАСС сообщил, что чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе пройдет с участием 27 спортсменов, рожденных в России. Соревнования пройдут с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Роднина заявила, что турнир без России — это деньги на ветер.

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