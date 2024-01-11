Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить год

Экс-тренер сборной Англии Эрикссон сообщил, что у него рак на последней стадии

close
100%
Sven Simon/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова приводит Sveriges Radio.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу. В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше», — сказал Эрикссон.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны. Эрикссон занимал в «Карлстаде» должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры он работал шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Сборная Англии с Эрикссоном принимала участие в чемпионате Европы — 2004, а также чемпионатах мира 2002 и 2006 годов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» призвали к смене главного тренера.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами