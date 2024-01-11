Бывший тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить год

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова приводит Sveriges Radio.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу. В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше», — сказал Эрикссон.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны. Эрикссон занимал в «Карлстаде» должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры он работал шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Сборная Англии с Эрикссоном принимала участие в чемпионате Европы — 2004, а также чемпионатах мира 2002 и 2006 годов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» призвали к смене главного тренера.