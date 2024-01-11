«Манчестер Юнайтед» призвали к смене главного тренера

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис допустил, что в конце сезона «Манчестер Юнайтед» уволит главного тренера Эрика тен Хага. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Манчестер Юнайтед» нужно начать стабильно побеждать, и тогда появится уверенность. Не думаю, что сейчас поможет смена тренера. Выводы будут делать в конце сезона, где, скорее всего, и поменяют тренера.

Не верю, что наступит время стабильности для клуба. У них уже сколько лет «неудачный сезон». Команда просто попала в яму. Надо искать выходы, других специалистов и тренеров. Раньше была задача — только первое место. Второе уже считалось катастрофой. А сейчас попасть в зону еврокубков — это уже за счастье», — заявил Канчельскис.

После 20-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице.

В ближайшем матче «МЮ» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Игра пройдет 14 января на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее футболиста «Реала» освистали на матче в Саудовской Аравии.