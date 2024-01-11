Футболист сборной России признался, что не готов к топ-клубу Европы

Футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил в комментарии «Матч ТВ», что на данный момент не чувствует себя готовым к переходу в европейский топ-клуб.

«Думаю, что пока не готов к отъезду в топовый европейский чемпионат. Нужно работать над завершением, чтобы решать моменты «на автомате», — заявил форвард.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе основной сборной России Тюкавин провел три матча, но не отметился результативными действиями.

«Динамо» после первой части чемпионата набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидера РПЛ «Краснодара» на шесть баллов и от петербургского «Зенита» — на четыре.

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