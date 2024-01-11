Агент Ахметова объяснил, почему игрок ушел из «Краснодара»

Ираклий Гегечкори, агент футболиста Ильзата Ахметова, заявил, что переход хавбека из «Краснодара» в петербургский «Зенит» сложился из многих факторов. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительное соглашение, то не было бы всей этой ситуации. Пункты текущего контракта позволяли уйти почти в любой клуб России. Если бы «Краснодар» очень хотел, то он бы оставил Ахметова. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям.

К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмерки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча. Так что переход в «Зенит» сложился из многих факторов», — заявил агент.

9 января Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит». Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

Ранее Ахметову предрекли скамейку запасных в «Зените».