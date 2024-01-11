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Дзюба высмеял Уткина, упомянув его проблемы с лишним весом

Форвард Дзюба ответил блогеру Уткину на критику шоу со Слуцким

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высмеял популярного футбольного блогера и журналиста, в прошлом известного комментатора Василия Уткина во время шоу, которое он вместе с российским тренером Леонидом Слуцким ведет на YouTube.

Выпуск вышел 31 декабря. Дзюба и Слуцкий должны были угадать людей, которые высказывались об их проекте. Зачитанная цитата Уткина звучала так: «Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса. Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно».

«Я думаю, это Васька. Василий Уткин. Когда ел восьмую пиццу, выпивал 12-й литр кока-колы и шлифовал вином, ему было грустно. Грустно, Василий, когда ты весишь уже 400 кг и на одном стуле жопой не помещаешься. Вот это грустно!» — заявил Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-игрок «Зенита» иронично высказался о Дзюбе.

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