Роднина заявила, что турнир без России — это деньги на ветер

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина критично оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию без представителей России. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — заявила Роднина.

Чемпионат Европы проходит в Латвии с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

При этом в декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских атлетов к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее французский фигурист заявил, что конкуренция на турнирах не изменилась без россиян.