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Роднина заявила, что турнир без России — это деньги на ветер

Экс-фигуристка Роднина: чемпионат Европы без России — деньги на ветер

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина критично оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию без представителей России. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — заявила Роднина.

Чемпионат Европы проходит в Латвии с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

При этом в декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских атлетов к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее французский фигурист заявил, что конкуренция на турнирах не изменилась без россиян.

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