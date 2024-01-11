Винер заявила, что Костомаров совершил подвиг

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что справившийся с болезнью олимпийских чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров совершил подвиг. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению. Несчастье это ясно показало», — сказала Винер.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

Год назад, 10 января 2023 года, Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее в Кремле восхитились Костомаровым.