В «Вашингтоне» прояснили ситуацию с состоянием Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился сведениями о состоянии российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Завтра утром мы проведем повторную оценку его состояния и примем решение относительно его участия в предстоящем матче с «Сиэтлом», — заявил специалист.

10 января российский нападающий вышел на тренировку с командой, однако был вынужден завершить ее досрочно. Пока неизвестно, сможет ли Овечкин сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который состоится 12 января.

До этого Овечкин также пропустил две тренировки «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в Национальной хоккейной лиги подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

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