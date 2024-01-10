Легенда ЦСКА считает Миранчука заложником решений тренера «Аталанты»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не может убедить главного тренера Джанпьеро Гасперини в необходимости выпускать себя в основном составе.

По его словам, итальянский специалист может принципиально не ставить в основу россиянина.

«Бывают такие ситуации, когда игрока лучше держать на скамейке, чтобы впоследствии он выходил на поле и усиливал игру. Такие игроки просто необходимы. Это видение Гасперини — значит, вот в такой роли он видит Алексея. Не хочется говорить о том, что он его ущемляет как-то по национальности. Хотелось бы верить, что он его придерживает только ради того, чтобы усилять игру во вторых таймах», — заявил Масалитин.

7 января «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1. Миранчук провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами в семи матчах за «Аталанту». В текущем сезоне Миранчук провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив четыре результативных передачи. Лидером команды в Серии А по системе гол + пас является Аруна Лукман (7+3).

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