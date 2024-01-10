Мостовой: рад, что «Енисей» назначил на пост тренера Тихонова, а не ноунейма

Бывший футболист Александр Мостовой, который был в шорт-листе на пост главного тренера красноярского «Енисея», обрадовался, что клуб назначил на эту должность легенду московского «Спартака» Андрея Тихонова, передает «Чемпионат».

«Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь», — сказал Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» занимает десятое место, набрав 24 очка. Лидирует в турнире «Динамо» (Махачкала), имея в активе 37 очков. На второй строчке располагаются подмосковные «Химки» (36).

Ранее Мостовой заявил, что Сергей Семак смог бы работать в Английской премьер-лиге (АПЛ).