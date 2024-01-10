В ФХР заявили, что матч Россия — Словакия в этом сезоне невозможен

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что в текущем сезоне уже невозможно провести товарищеский матч между Россией и Словакией, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. В этом сезоне календарь их национальной сборной уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — сказал Курбатов.

О том, что Словакия может сыграть с Россией перед чемпионатом мира, сообщал «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Владислав Третьяк назвал Владимира Путина капитаном большой хоккейной семьи.