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Колумбийский футболист отказался переходить в «Зенит» из-за бана России

Globo: футболист Ариас отказался перейти в «Зенит» из-за отстранения от ЛЧ

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Daniel Castelo Branco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист бразильского «Флуминенсе» Джон Ариас отказался от перехода в петербургский «Зенит» из-за того, что российские клубы отстранены от участия в еврокубках, передает Globo.

Клуб с берегов Невы пытался подписать игрока еще летом 2023 года, но переговоры так и не начались.

Ариас вместе с «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес 2023 года. В Кубке Либертадорес колумбиец выходил на поле 13 раз, отметившись двумя забитыми мячами.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» (38).

Ранее трансферную политику «Зенита» назвали позором.

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