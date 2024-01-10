В Кремле восхитились Костомаровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о восстановлении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!» — сказал Песков.

Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также он дважды выигрывал золото чемпионатов мира, и трижды — чемпионатов Европы.

В 2007 году Костомаров был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

Ранее Рудковская заявила, что Костомаровым восхищается весь мир.