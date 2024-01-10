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Тарасова назвала мерзавцем фигуриста Васильева

Тарасова о латвийском фигуристе Васильеве: он мерзавец

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова латвийского фигуриста Дениса Васильева, высказавшегося о допуске россиян на Олимпийские игры. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек», — сказала Тарасова.

Васильев ранее заявил, что сейчас неподходящее время для возвращения российских спортсменов на международную арену.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут летом 2024 года. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в Словакии назвали смешным допуск российских спортсменов на ОИ.

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