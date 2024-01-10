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В Словакии назвали смешным допуск российских спортсменов на ОИ

В Словакии посмеялись над допуском россиян на Олимпиаду

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kovop/Shutterstock

Бывший председатель хоккейного совета «Дуклы» из словацкого города Тренчин Милош Радоса раскритиковал допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж. Его слова передает Pravda.sk.

«Что касается участия россиян в Олимпийских играх, то смешно, если они приедут туда и будут делать вид, что они нейтральны. Говорят, что их дискриминируют, но в первую очередь им следует посмотреть на украинских спортсменов», — сказал Радоса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее фигурист Васильев назвал поспешным решение МОК о допуске россиян.

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