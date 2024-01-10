Абаскаль потерял влияние на трансферную политику «Спартака»

В «Спартаке» ограничили функционал главного тренера Гильермо Абаскаля в принятии решений касательно трансферов. Об этом сообщает Metaratings.

Как сообщает издание, испанский специалист теперь может лишь высказать свои пожелания, а не влиять на трансферную кампанию клуба, как было раньше.

Большую роль в принятии решений о трансфере того или иного футболиста теперь будут играть спортивный директор Томаш Амарал и селекционный отдел клуба.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить бразильского вундеркинда.