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Экс-хоккеист СКА после Путина призвал обратиться к Трампу по поводу судейства в КХЛ

Экс-хоккеист СКА Черкас о судействе в КХЛ: давайте к Трампу обратимся

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Академия СКА

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал о письменном обращении к президенту России Владимиру Путину по поводу судейства в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Спорт день за днем».

«Я вам могу четко сказать, что это была подножка. Может быть, Владимир Владимирович и не будет рассматривать это письмо. Это обращение к общественности, чтобы КХЛ сделала какие-то выводы и показала болельщикам, что они хотят сделать для улучшения судейства. К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся», — сказал Черкас.

В январе несколько ветеранов СКА обратилось к Путину с просьбой разобраться с судейством в КХЛ после эпизода в матче петербургской команды против «Металлурга».

7 января СКА в овертайме уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев упал на лед после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина, который забросил шайбу.

Ранее защитник «Динамо» назвал КХЛ сложной лигой.

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