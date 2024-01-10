Бывшего футболиста наказали за отправку непристойных фото

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов Марка Овермарса за отправку непристойных фотографий женщинам. Об этом сообщает NRC.

Менеджера отстранили от любой футбольной деятельности. «Поcле запроcа Королевcкой футбольной аccоциации Нидерландов диcциплинарный комитет ФИФА наложил cанкции на Овермарcа, которые будут дейcтвовать во вcем мире», — говорится в заявлении.

50-летнему нидерландцу придется освободить должность спортивного директора бельгийского клуба «Антверпен».

В начале 2022 года Овермарс ушел с поста спортивного директора «Аякса». Причиной стало то, что он отправлял снимки своего полового органа сотрудницам клуба без их согласия. В ноябре 2023-го его отстранили от футбольной деятельности в Нидерландах.

Овермарс выступал за «Аякс» с 1992 по 1997 год. Помимо амстердамского клуба он также выступал за лондонский «Арсенал» и «Барселону». Также нидерландец является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004) в составе национальной сборной.

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