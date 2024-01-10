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Губерниеву стыдно за клуб РПЛ

Губерниев заявил, что ему стыдно за «Оренбург» из-за приглашения Томпсона

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал «Оренбург» за приглашение чилийского футболиста Хорди Томпсона, выступающего за «Коло‑Коло». Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Особенно отличился «Оренбург», пригласив этого парня. То, как они обставили эти приглашения, фактически оправдывая его насилие над другим человеком – это «прекрасно» со всех точек зрения.

Чем дальше мы будем идти таким путем, то в принципе оправдаем многие преcтупления. Поэтому за «Оренбург» мне перcонально cтыдно. Можно было позвать парня, ничего cтрашного, выпуcтить cоответcтвующее заявление, типа он что-то cказал в cвое оправдание. Еcли бы люди, которые его приглашали, в публичном поле были бы чуть поумнее», — заявил Губерниев.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Игрок подпишет контракт с российским клубом после прохождения медосмотра в Москве.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии Sport24 заявил, что в команде не переживают за репутацию клуба из-за Томпсона. «О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил», — сказал Андреев.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Вторая часть Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в марте 2024 года.

Ранее назвали имена игроков «Спартака», способных заиграть в Европе.

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